Dopo anni di botte e minacce, finisce l’incubo per un 29enne di Roma, allontanati da casa padre e fratello

Roma – È finito l’incubo per una 29enne romaana, costretta a denunciare il padre e il fratello (rispettivamente di 67 e 24 anni) perché costretta a subire da anni le loro angherie, le loro minacce e le percosse.

La vittima, che già deve fare quotidianamente i conti con una malattia invalidante, in molti casi è dovuta ricorrere alle cure mediche, da parte del padre e del fratello.

A conclusione di un’attività d’indagine, i Carabinieri della Stazione Roma E.U.R., a cui la ragazza si è rivolta per chiedere aiuto, hanno raccolto gli elementi necessari per denunciare a piede libero i suoi familiari, con le accuse di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali.

Nei loro confronti è scattato anche l’allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento alla persona offesa.

