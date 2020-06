Edilizia residenziale, Forte: “A Terracina intervento di pregio, Latina resta a guardare”

Latina e Terracina – “L’intervento di demolizione e ricostruzione che verrà effettuato a Terracina, presentato nei giorni scorsi presso l’Ater di Latina dall’assessore regionale Valeriani, rappresenta un enorme occasione di riqualificazione per il patrimonio di edilizia residenziale sociale della cittadina tirrenica.

Un plauso – afferma l’assessore regionale democratico Enrico Forte – va all’Ater di Latina per aver saputo cogliere l’occasione, per lo sforzo tecnico e progettuale messo in campo che consentirà di incrementare, dalle attuali 12, a ben 40 unità abitative nel complesso tra via Leopardi e via San Rocco. Una riqualificazione senza consumo di suolo e di alta valenza sociale.

Insomma, un progetto tra i più virtuosi nel Lazio che è stato colto dal Comune di Terracina grazie ad un bando che, solo a titolo di esempio, avrebbe potuto risolvere criticità in altri comuni come quello di Latina.

L’ex Icos, il complesso sulla via Pontina – conclude Forte -, aveva tutte le caratteristiche per essere trasformato grazie al programma di edilizia residenziale integrata. Invece continuerà a fare bella mostra – si fa per dire- all’ingresso della città rappresentando un pessimo biglietto. E sarà così ancora per anni”.

