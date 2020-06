Fiumicino, Pietrosanti (M5S): “Montino incontri gli operatori del mercato coperto”

Fiumicino – “In questa Fase 3 l’obiettivo delle istituzioni di ogni livello deve essere quello di dialogare con tutte le categorie, al fine di ascoltare le difficoltà che le realtà produttive del nostro territorio stanno affrontando e programmare insieme la ripartenza”.

E’ quanto si legge in un comunicato a firma di Ezio Pietrosanti del Movimento 5 Stelle di Fiumicino, che aggiunge: “Abbiamo appreso degli incontri del sindaco Montino con i ristoratori, con i balneari e le associazioni. Nonostante questi incontri si siano svolti senza informare il Consiglio Comunale – d’altronde il Sindaco ci ha abituato alla mancanza di condivisione e di collegialità – ci possiamo ritenere soddisfatti che quantomeno l’Amministrazione stia dialogando con queste realtà.

Appare evidente però una grande assenza: coma mai il Sindaco non incontra gli operatori del mercato coperto comunale? Stiamo parlando di una realtà storica della nostra città, in cui lavorano tanti concittadini, che come gli altri avranno incontrato numerose difficoltà in seguito all’emergenza Covid-19. Perché il Sindaco ha ignorato proprio questi operatori?

Come Movimento 5 Stelle Fiumicino continuiamo a chiedere un rilancio e una valorizzazione del nostro mercato rionale storico, una realtà importante del territorio da tutelare, e ribadiamo la nostra contrarietà ad ogni progetto di parcheggio multipiano. Quindi rivolgiamo questo appello all’Amministrazione: siano convocati al più presto gli operatori del mercato coperto e siano ascoltate le loro difficoltà, al fine di aiutare questi lavoratori a ripartire!”.

