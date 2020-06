Incidente a Torvaianica, scontro tra auto e scooter: ferito un ragazzo

Pomezia – Attimi di paura a Torvaianica intorno alle 15:30 di oggi 7 giugno, sul Lungomare delle Sirene, dove è avvenuto uno scontro tra un’automobile e uno scooter. La vettura stava svoltando da via Amburgo per immettersi sul lungomare delle Sirene quando uno scooter, guidato da un ragazzo, per oltrepassare la coda di auto che si era formata nella corsia opposta, ha centrato in pieno l’automobile.

Le condizioni del giovane sembravano gravi, tanto che è arrivata subito un’eliambulanza. Inizialmente in codice rosso, il ragazzo ha riportato diverse lussazioni, ma grazie al soccorso immediato del 118 la gravità è passata a codice giallo. Lo scooterista è stato trasportato in ambulanza alla Clinica Sant’Anna di Pomezia. Non risultano altri feriti. Sul luogo presente anche una pattuglia della Polizia Locale di Pomezia.

