Mercato del sabato a Fiumicino, Costanza attacca: “Siamo tornati alla versione pre- Covid”

Fiumicino – “Il mercato del sabato, a Fiumicino, è tornato alla sua versione originale, con tutti i suoi oltre 140 banchi, restringendo la corsia di passaggio.” A farlo sapere è il consigliere pentastellato Walter Costanza.

Una situazione assurda, dove decine di vigili urbani sono stati contenti di ritrovarsi tutti insieme al “raduno”, dopo mesi di lockdown , insieme agli automobilisti ” cattivoni” che, evidentemente, non hanno compreso la nuova necessità del sequestro di carreggiata.”

Ma cos’altro si poteva fare, se non questo? C’erano alternative? “Diverse, in realtà – conclude Costanza. Ma bisognava ascoltare la città; i commercianti e la gente del luogo, che, ora, invece, si sentono sempre più “stranieri” in patria, su un territorio in cui vivono e lavorano ogni giorno.”

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino