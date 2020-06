Ostia, incidente su via Cristoforo Colombo: grave un ciclista

Ostia – Sono gravi le condizioni di un ciclista investito nel pomeriggio di oggi, domenica 7 giugno, in via Cristoforo Colombo.

L’incidente è avvenuto all’altezza di via della Villa di Plinio, una manciata di minuti prima delle 17,30. L’uomo è stato travolto da un’auto nei pressi del semaforo ed è stato necessario l’intervenuto dell’eliambulanza. L’elicottero dell’Ares 118 decollato dal San Camillo è arrivato dopo pochi minuti, ed è stato fatto atterrare al centro dell’incrocio.

Le corsie centrali della via Cristoforo Colombo sono state chiuse al traffico per circa mezz’ora per soccorrere l’uomo ed effettuare i primi rilievi. La circolazione, fortemente rallentata, è stata deviata sulle complanari in entrambi i sensi di marcia.

Video tratto da Facebook