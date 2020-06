Ostia, lite da traffico: minacce armate e una ruota squarciata sul lungomare

Ostia – Si sono fermati al semaforo, sono scesi dall’auto e con il coltello spianato prima hanno minacciato gli occupanti di un’altra vettura poi gli hanno squarciato una ruota.

Scene da far west al semaforo intorno alle 19.30 di oggi, domenica 7 giugno. Secondo una prima ricostruzione, un gruppo di tre ragazzi a bordo di una Toyota Yaris stava percorrendo lungomare Lutazio Catulo in direzione Ostia quando, arrivato al semaforo con via della Stazione di Castelfusano, è stato affrontato da un esagitato. L’uomo, sui 30 anni di età, era il passeggero di un’Audi guidata da una donna ed è sceso in strada impugnando un coltello urlando minacce e offese all’indirizzo del guidatore della Yaris. L’aggressore contestava che gli era stato impedito di sorpassare a destra.

L’assenza di una qualche reazione da parte dei giovanissimi minacciati, paralizzati dal terrore, ha fatto desistere l’aggressore che è rimontato sull’Audi. Un istante dopo, però, è scesa la conducente che le era al fianco. Questa con il coltello in pugno ha squarciato una ruota della Yaris e si è dileguata sulla sua auto.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia locale che hanno diramato la nota di ricerca dell’auto dei fuggitivi. Raccolta la denuncia è scattata la caccia all’Audi ed ai suoi occupanti.