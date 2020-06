Ostia, spiagge libere con insidia: Sergio ferito da un vetro

Questo il commento rispetto alla vicenda da parte di Mariacristina Masi, consigliere di Fratelli d’Italia in X Municipio: “Ci siamo battuti tanto lo scorso anno affinché l’Amministrazione provvedesse a montare la passerella sulla spiaggia ex Amanusa e a effettuarne la bonifica ottenendo come risultato che, a fine estate, fosse raggiunto solo parzialmente l’obiettivo. Adesso registriamo che, a pochi giorni dall’apertura effettiva della stagione balneare, un ragazzo si è ferito a un piede. La condizione di sicurezza delle spiagge libere ci preoccupa e non poco, per questo faremo un giro questa settimana per controllare cosa stia facendo l’Amministrazione e da subito presenteremo una segnalazione all’Assessore per chiedere interventi urgenti a tutela dell’incolumità dei cittadini. È necessario che questa Giunta, molto impegnata in una campagna elettorale mediatica senza freni di sorta, si concentri anche sui problemi impellenti del territorio”.