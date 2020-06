Prevenzione incendi boschivi, a Sabaudia scatta l’ordinanza sindacale

Sabaudia – Il sindaco Gervasi ha emesso l’ordinanza per la prevenzione del rischio incendi boschivi, stabilendo il periodo di massimo pericolo dal 15 giugno al 30 settembre 2020 e imponendo una serie di prescrizioni.

Nella fattispecie: il divieto di compiere azioni che possano arrecare pericolo mediato o immediato in incendio, in tutte le zone boscate, nei terreni condotti a coltura agraria, pascolivi o incolti; il divieto di deposito e di accensione di immondizie di qualsiasi natura, bruciamento di stoppie e di altri residui di lavorazione; il divieto di accensione di fuochi per qualsivoglia finalità, come barbecue, fuochi d’artificio, fuochi di bivacco o di campeggio temporanei ecc.

Infine, il Comune invita tutti gli Enti e i privati possessori a qualsiasi titolo di boschi, prati, terreni agrari, incolti e adibiti al pascolo, ad adoperarsi in ogni modo al fine di evitare il possibile insorgere e la propagazione di incendi.

Con l’ordinanza si prescrivono, altresì, una serie di interventi preventivi. Tutti i dettagli sono reperibili nel testo integrale pubblicato nell’albo pretorio del sito web istituzionale del Comune di Sabaudia, raggiungibile al seguente link: https://bit.ly/2Xx608r.

L’Amministrazione comunale, a fronte della mancata osservanza del presente provvedimento e in caso di necessità e urgenza, potrà eseguire su disposizione e a cura del Servizio Ambiente, la pulizia delle aree ad elevato rischio di incendio sostituendosi ai proprietari/conduttori, a cui saranno addebitati i relativi costi.

Previste sanzioni pecuniarie per gli inadempienti. Si ricorda che per ogni emergenza è indispensabile rivolgersi alle autorità competenti: Vigili del Fuoco (115), Emergenza Ambientale (1515) e Protezione civile (0773-510050).

