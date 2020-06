Salvatore Riso, eccellenza canora (e non solo) minturnese

Minturno – Si chiama Salvatore Riso, è di Minturno ed è, nemmeno a dirlo, un’altra eccellenza di questo piccolo, magnifico e mai abbastanza amato, dai suoi stessi cittadini, borgo.

Salvatore Riso è un graduato della Guardia Costiera in servizio a Gaeta, in provincia di Latina, nativo, cittadino e lavoratore di quel territorio, il Golfo di Gaeta, che si trova sulla stessa isoterma delle isole Cayman e che al pari di esse può vantare il clima, per temperatura media annuale, migliore al mondo. Ha 18 anni di servizio e prima di tornare ad operare nella sua terra natia a servizio del “suo” mare ha lavorato per ben dieci anni nella splendida Sardegna.

Ma Salvatore non è un semplice graduato della Guardia Costiera ma ha anche una grande passione: quella per la musica. Salvatore scrive i suoi testi e ne compone la musica, dapprima in sordina e quasi per se stesso e per la sua cerchia di amici e colleghi ma poi accade che, come in una favola bella, i suoi testi e la sua musica piacciano a giovani cantanti italiani che gli chiedono di interpretarli e Salvatore, come è giusto che sia, non si tira indietro.

Lui stesso inizia a collaborare con la Museekstudio e pubblica il suo primo LP dal titolo “Prova a prendermi” cui segue “Soundcheck”. Nel 2019 conosce il cantante Raim, semifinalista a “San Remo giovani” nello stesso anno con la canzone “Labirinto” e scrive per lui “Non mi basta”, canzone con la quale, Raim, scala e raggiunge le vette più alte delle classifiche radiofoniche e del web.

Insomma, per dirla tutta, Salvatore Raiso è un’eccellenza scaurese sia come militare che come cantautore ed è fatale che, quanto prima, le pagine dei giornali specializzati e le trasmissioni di settore sia tv che radio, saranno “piene” di lui e della sua musica.