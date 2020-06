Alessandro Miressi diventa un fumetto. Nuoto in sicurezza per grandi e piccoli

Il cartoon di Sveva Gerevini continua la sua esplorazione nel mondo dello sport per divertire i grandi e rinfrancare i più piccoli in questo particolare momento storico.

Il nuotatore italiano, campione europeo dei 100 stile, è il protagonista del fumetto di Sveva Gerevini dedicato alla riapertura delle piscine: una striscia per spiegare a grandi e piccoli come nuotare in sicurezza. Sveva si tuffa in piscina alla scoperta delle nuove regole di sicurezza decise e diffuse dalla Federazione Italiana Nuoto per la riapertura degli impianti. In questo nuovo fumetto, Sveva viene accolta in piscina da Alessandro, che illustra in otto vignette come comportarsi nel pieno rispetto delle direttive di sicurezza.

In questa fase, tutto il mondo dello sport deve diffondere un messaggio immediato e divertente: il sorriso di Sveva e la sua attenzione verso le novità sono il modo più idoneo per rassicurare il pubblico e tornare ad allenarsi anche in questo fantastico sport che è il nuoto.

Alessandro Miressi è allenato da Antonio Satta appartiene al Gruppo Sportivo Fiamme Oro e CN Torino. Nato a Torino il 2 ottobre 1998, Miressi alto 202 per 94 kg è campione europeo di Glasgow 2018 e detentore del record italiano (47”92) nei 100 metri stile libero.

Sveva Gerevini, nata a Cremona il 31 maggio 1996, è un’atleta multiplista italiana, che vanta tre titoli assoluti consecutivi nella disciplina olimpica dell’eptathlon (2017,2018 e 2019) e due titoli nel pentathlon indoor (2019 e 2020).

(fonte@adn kronos)