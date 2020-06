Ardea, Tarantino: “Il Sindaco faccia chiarezza sulla raccolta rifiuti nei Consorzi”

Ardea – “La situazione della raccolta dei rifiuti nei Consorzi di Ardea e in quelli che chiamano ‘Super condomini’ è un po’ strana. C’è un elemento che va analizzato: in qualche caso, come in quello del Villaggio Club Le Bougainvillee c’è anche una questione amministrativa interna del condominio, visto che tra l’altro l’Igiene urbana ritira lì dentro sfalci e potature condominiali. In qualche altro caso, come in quello della Sbarra, c’è un servizio di smaltimento di potature pagato dal Consorzio stesso, che verrebbe svolto secondo quanto previsto dalle norme”. È quanto si legge in una nota stampa del consigliere comunale di Ardea ed esponente di Cambiamo, Anna Maria Tarantino.

“Ci sono però, e li ho visti, rifiuti di ogni genere lasciati in strada, tipo la tavoletta del surf, quella da stiro, un pezzo di recinzione, etc. A quanto ho capito lì la ditta comunale non passa a raccogliere, perché vanno ‘educati’. In tutti e due i casi parliamo di immondizia e di decoro della nostra città. Credo che il Sindaco più che mettere paura alla direzione del Consorzio, minacciando multe, dovrebbe capire e venire incontro alle esigenze dei cittadini, luogo per luogo, individuando il tipo di lavoro da fare”.

“La raccolta dei rifiuti non è una cosa facile da gestire, c’è una proroga, dunque provvisoria, che va avanti da anni. Non mi sembra ci sia la volontà dell’amministrazione a risolvere o accelerare questa conclusione. Lo stesso discorso vale per la modifica delle tariffe agevolate della Tari: Cambiamo voleva far applicare sconti per quei commercianti che avviavano progetti contro lo spreco di cibo. Pensate a quante pizzerie, supermercati o bar ne avrebbero giovato e quanti risparmi tra i cittadini. Oggi ci sarà la commissione bilancio e lo riproporrò, spero capiscano che ci sono i tempi per analizzare seriamente un tema del genere”.

