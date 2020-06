Color Games Collection by Dior per l’estate 2020

La Color Games è la collezione in edizione limitata creata da Dior (leggi qui) per l’estate 2020 (leggi qui), contenente prodotti per gli occhi, le labbra, il viso e le unghie (leggi qui). Scopriamola insieme (leggi qui).

Il fondotinta

Il Dior Forever Summer Skin (44,73 euro) è un fondotinta liquido con tenuta fino a 24 ore, che dona un incarnato perfetto ed uniforme, garantendo un effetto naturale e bonne mine, anche con le alte temperature. Ha una texture leggera contenente acqua in percentuali superiori al 60%, arricchita con un estratto di viola che rende la pelle idratata e fresca. 4 sono le tonalità studiate per sublimare qualsiasi tipo di carnagione, dalla più chiara alla più scura: la n.001 Fair Light, la n.002 Light, la n.003 Medium e la n.004 Medium Deep (leggi qui).

I bronzer, i blush e gli illuminanti viso

I Diorskin Mineral Nude Bronze (45,06 euro) sono dei bronzer in polvere infusa di minerali dorati che attirano la luce ed esaltano l’incarnato. Sono declinati nelle tonalità n.001 Light Flame che è pensata per le pelli chiare, e la n.002 Warm Flame perfetta per le carnagioni più scure (leggi qui).

I Rouge Blush (48,98 euro) sono dei blush in polvere compatta a lunga tenuta, che donano alle guance un colore intenso ed ultra-pigmentato. Le nuance presenti sono la n.485 Ping Pong che è un rosa acceso e la n.431 Peach Volley che è un corallo intenso (leggi qui).

I Diorskin Mineral Nude Glow (45,06 euro) sono degli illuminanti in polvere i cui minerali infusi di perle catturano la luce e rivelano la radiosità di ogni incarnato. Troviamo il n.001 Pink Flame che è un rosa chiaro ed il n.002 Coral Flame che è un corallo intenso (leggi qui).

Le palette occhi

Le 5 Couleurs (62,19 euro) sono delle palette occhi composte da uno specchio, due applicatori doppi e 5 ombretti dai vari finish. Le palette proposte sono la n.897 Sprint caratterizzata da tonalità sul beige, sul rosa, sul marrone e sull’ arancio, e la n.287 Dive composta da tonalità blu, pesca, malva e prugna (leggi qui).

I prodotti per le labbra

I Dior Addict Lip Maximizer (36 euro) sono dei gloss idratanti e a lunga tenuta dal profumo mentolato, contenenti sfere di acido ialuronico che donano un effetto volumizzante e rimpolpante. Sono presenti le tonalità n.016 Shimmer Nude che è un beige luminoso, la n.019 Tokyo Pink che è un rosa acceso e la n.020 Brown che è un marrone cioccolato (leggi qui).

I Dior Addict Stellar Shine (36 euro) sono dei gloss-balsami al profumo di vaniglia, dalla scorrevolezza ultra-sensoriale che si scioglie a contatto con le labbra, illuminandole ed idratandole grazie alla presenza dell’aloe vera che dona loro comfort. Sono presenti 12 tonalità dal rosa carne al rosa malva, dal fucsia al ciclamino.

I Dior Addict Lip Tattoo (34,50 euro) sono delle tinte labbra a lunga tenuta che dopo qualche minuto dalla loro applicazione, si fondono con le labbra donando un effetto tatuaggio. Le 2 nuove tonalità sono la n.571 Natural Cranberry che è un rosa lampone e la n.621 Natural Almond che è un talpa rosato.

Gli smalti

I Dior Vernis (28 euro) sono degli smalti profumati al bergamotto, dal finish brillante e presenti nelle tonalità n.120 Ready che è un giallo pastello, n.208 Set che è un blu-verde e n.230 Go che è un arancione acceso (leggi qui).

(Il Faro Online)