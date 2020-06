Covid-19, focolaio al San Raffaele Pisana. La Asl Roma 3: “1800 tamponi su chiamata per ex pazienti e familiari”

Roma – Raddoppiano i drive test della Asl Roma 3 destinati a ex pazienti del San Raffaele Pisana e ai loro congiunti: al punto prelievo istituito stamattina presso il Forlanini, si aggiunge anche quello di via di CasalBernocchi, nei pressi della palazzina direzionale dell’azienda.

Lo comunica ufficialmente la Direzione strategica della Asl Roma 3 segnalando che sono ben 1800 i test che devono essere effettuati relativamente a pazienti dimessi nelle ultime due settimane dalla casa di cura San Raffaele Pisana, nuovo focolaio di covid-19 (leggi qui).

Questa la nota stampa. “A partire da oggi, lunedì 8 giugno, in relazione al cluster riscontrato presso l’ Irccs San Raffaele Pisana, la Asl Roma 3 ha predisposto due “drive through” (postazioni dove si effettuano i tamponi e test sierologici), ubicati rispettivamente al Forlanini e a Casal Bernocchi. Presso tali Presidi sono stati invitati i pazienti già ricoverati presso la struttura nel periodo 18 maggio – 3 giugno, i relativi familiari e congiunti“. La Asl Roma 3 è stata la prima azienda sanitaria del Lazio a organizzare il drive test nell’esplosione della pandemia (leggi qui).

E’ una corsa contro il tempo per limitare il possibile propagarsi del contagio. La mole di lavoro è impressionante e va svolto in tempi strettissimi: prima di individuano i positivi e minore è il rischio dei contagi. “Si prevede l’effettuazione di circa 1800 test“.

Nella mattinata, con l’avvio dell’operazione, c’è stato qualche problema di sovraffollamento. “Questa mattina si è verificato, però, un super afflusso presso l’Ospedale Forlanini – ammettono dalla Asl Roma 3 dove si è già assunta una contromisura – Per evitare questa situazione la ASL sta organizzando gli inviti scaglionati e personalizzati ai cittadini interessati tramite SMS o per telefono. La Direzione Strategica Asl Roma 3 ringrazia anticipatamente la cittadinanza per la collaborazione che vorrà dare agli operatori sanitari che stanno lavorando per tutelare la salute pubblica“.