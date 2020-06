Dehors, a Gaeta parte il piano straordinario per aiutare i commercianti nell’era post-Covid

Gaeta – A Gaeta sono in dirittura d’arrivo le autorizzazioni (manca la firma del Comandante della Polizia locale) che daranno il via al piano straordinario per l’occupazione del suolo pubblico voluto dall’amministrazione targata Mitrano (il via libera era già arrivato durante lo scorso Consiglio comunale dello scorso 13 maggio), che prevede la deroga parziale e temporanea del regolamento.

Una misura che vuole essere di sostegno all’economia gaetana, fortemente penalizzata da questi due mesi di lockdown e che si aggiunge a quelle già in atto.

In che cosa consiste esattamente il piano?

Ma in cosa consiste esattamente questo piano straordinario? Con questo atto, i locali di somministrazione, fino a fine estate, potranno avere più spazio esterno per tavolini e sedie, fino al 100% della superficie già oggetto di concessione, con Tosap e altre tariffe previste pari a zero, in modo da garantire le distanze di sicurezza imposte a tutela della salute pubblica per mitigare la diffusione del contagio.

Ad essere interessate da tale provvedimento, saranno soprattutto le zone di S. Erasmo, di Piazza Conca, di via Faustina e via Bausan.

“Ovviamente – ha spiegato l’assessore Felice D’Argenzio – il numero dei parcheggi subirà una diminuzione. Una scelta questa, come amministrazione ce ne rendiamo conto, che potrà creare qualche disagio ai cittadini, ai quali, però, chiediamo solidarietà verso le attività economiche nostrane. Mai come in questa fase, dobbiamo essere al loro fianco.”

