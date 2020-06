Fase 3, a Roma torna attivo il servizio notturno di bus e metropolitane: i nuovi orari

Roma – Con l’inizio della Fase 3, nella Capitale tornano attivi i servizi di trasporto pubblico notturni. Come si legge sul portale online di Atac, le modalità di funzionamento sono programmate in base a quanto previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 e dell’Ordinanza regionale del Lazio Z00044 del 29 maggio 2020 L’intera rete metroferroviaria e di superficie Atac e RomaTpl è attiva ad eccezione delle linee bus 20L e delle linee del litorale 062-068.

Metropolitane

Dalla serata del 12 giugno, la rete metropolitana riprende l’orario serale del fine settimana e nelle notti venerdì/sabato e sabato/domenica le ultime corse dai capolinea saranno alle ore 1.30. Sulla Linea B della metropolitana, sino al 26 giugno, ad eccezione del sabato e della domenica, il servizio nella tratta Castro Pretorio-Laurentina termina alle ore 21 per lo svolgimento dei lavori di realizzazione del nodo di scambio metro B/metro C di Colosseo. Sulla Linea C della metropolitana, il servizio nella tratta San Giovanni-Malatesta termina alle ore 21 per i lavori di prolungamento della linea nella tratta San Giovanni-Amba Aradam-Colosseo. Durante i periodi di interruzione parziali delle linee B e C sono attivi servizi di bus navetta

Rete bus notturni

Dalla notte tra il 7 e l’8 giugno viene riattivata parte del servizio notturno. Riprenderanno a viaggiare le linee nMA-nMB-nMB1-nMC-nME che nelle ore notturne seguono rispettivamente i percorsi di metro A, metro B/B1, metro C e ferrovia regionale Roma-Lido. Dalla notte tra il 14 e il 15 giugno, viene riattivata il resto della rete notturna

Rete bus diurni Atac

Da lunedì 8 giugno, la rete di superficie di bus, filobus e tram riprende il normale orario serale, oltre le ore 23.30, effettuando le ultime corse alle 24 circa. Fanno eccezione le linee che terminano, comunque, prima delle 24 e che conservano il proprio orario.

Le linee bus 38-44-61-86-170-246-301-451-664-881-916-980 continueranno ad effettuare le ultime corse alle ore 23.30 anziché alle ore 2.00. Da lunedì 15 giugno anche le linee 38-44-61-86-170-246-301-451-664-881-916-980 riprenderanno l’orario normale terminando il servizio alle ore 2.00

Rete bus diurni RomaTpl

Da lunedì 8 giugno le linee gestite da RomaTpl riprendono il normale orario serale oltre le ore 23.30, effettuando le ultime corse alle 24 circa. Fanno eccezione le linee che terminano, comunque, prima delle 24 e che conservano il proprio orario Le linee 314-404-444 termineranno il servizio alle ore 2.00.

Rete bus mare

Sabato 6 giugno, è stata riattivata la linea 07 che collega la stazione Colombo della ferrovia regionale Roma-Lido a Torvaianica/Campo Ascolano percorrendo la via Litoranea con fermate a Castelporziano e nei presi degli ingressi degli stabilimenti balneari privati e comunali. La prima a ultima corsa dalla stazione Colombo sono programmate alle ore 8.30 e alle ore 19.00; prima e ultima corsa da via Litoranea alle ore 8.56 e 19.25. La linea, per ora, è attiva solo al sabato e alla domenica

Ferrovie Regionali: programma invariato

Ferrovia Roma-Lido: nei giorni feriali, prima e ultima corsa da Piramide ore 5.30 e 23.30; da Colombo prima e ultima corsa 5.15-23.30 – in alcune fasce orarie la frequenza raggiungerà i 7/8 minuti. Nei giorni festivi prime e ultime corse dai capolinea: 5.30-23.30, frequenza 15/30 minuti. Scarica qui l’orario in vigore

Attenzione: nelle stazioni di Eur Magliana e San Paolo non è possibile interscambiare direttamente tra ferrovia Roma-Lido e metro B e i viaggiatori delle due linee in arrivo saranno indirizzati verso l’uscita della stazione. Si consiglia, quindi, per l’interscambio, di utilizzare la stazione Piramide/Porta San Paolo.

Ferrovia Roma-Civitacestellana-Vitrbo, tratta urbana: prima e ultima corsa da Flaminio 5.25-22.40; da Montebello 5.55-23.10; frequenza nelle fasce di punta, 10 minuti nei giorni festivi prima e ultima corsa da Flaminio 5.55-22.10; da Montebello 6.18-22.38

Ferrovia Roma-Civitacastellana-Viterbo, tratta extraurbana: l’offerta commerciale comprende nei feriali 31 corse tra treni e autoservizi integrativi del servizio ferroviario; nei festivi 18 corse tra treni e autoservizi integrativi del servizio ferroviario. Orario in vigore dal 4 maggio 2020 disponibile al link

Ferrovia Termini-Centocelle: prima e ultima partenza da Centocelle ore 5.07-22.30; da Termini ore 5.30-22.53. Frequenza nella fascia di punta 6/7 minuti. Nei giorni festivi prima e ultima partenza da Centocelle ore 5.03-22.23; da Termini ore 5.30-22.50

Rete bus, servizio potenziato sulle linee principali

Per garantire maggiore offerta di posti, nelle ore di punta e di maggior affluenza, il servizio sulla rete di superficie Atac viene intensificato con corse e bus aggiuntivi sulle direttrici principali tra il centro città e periferia e viceversa. Il servizio viene costantemente monitorato per attivare eventuali corse straordinarie.

Rete bus di supporto

Sono attive, inoltre, sei linee di bus Express di supporto al servizio metropolitano che collegano alcune fermate metro al Centro e le linee A, B, C. Le linee, gestite da RomaTpl, sono attive nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 5.00 alle ore 9.00:

– S01: stazione Ponte Mammolo metro B-Termini

– S02: stazione metro A Anagnina-Termini

– S03: stazione metro B Laurentina-Termini

– S04: stazione metro B Ponte Mammolo-stazione metro A Subaugusta

– S05: stazione Lido Centro-piazza Venezia

– S06: stazione Acilia-piazza Venezia

Monitoraggi e informazioni

Le stazioni metropolitane e i punti principali della rete di superficie sono costantemente monitorati per il controllo di regolarità ed eventuale affollamento, al fine di adottare immediatamente misure come il contingentamento della salita dei mezzi o il potenziamento dei collegamento con veicoli aggiuntivi.

Potenziata l’informazione on-line all’utenza, sempre da preferire per limitare i contatti interpersonali tra viaggiatori e personale. I dettagli:

– sito Internet www.atac.roma.it

– sui canali social aziendali di infomobilità (Twitter @infoatac, Telegram.me/infoatac, Whatsapp 335.1990679)

– display e annunci in fonia audio a bordo dei bus e nelle stazioni metroferroviarie

Strisce blu e biglietterie

Biglietterie

tutte aperte con orario consueto. Nei giorni feriali aperte dalle ore 7.00 alle ore 20.00 e nei festivi dalle ore 8.00 alle ore 20.00.

Preferite sempre biglietti e abbonamenti digitali o pagate con carte di credito o debito. Tutte le informazioni e canali di acquisto su www.atac.roma.it

Strisce blu riattivate, Ztl restano disattivate

La sosta blu nelle strade della città e, per chi non ha un abbonamento Metrebus e i parcheggi di interscambio, sono a pagamento. I parcheggi di interscambio sono aperti con orario compatibile a quello del servizio metroferroviario: apertura ore 5.15, chiusura ore 0.30 (notti venerdì/sabato e sabato/domenica ore 2.30

Le zone a traffico limitato Trastevere, tridente e Centro Storico restano non attive

Mascherine obbligatorie

– A bordo dei veicoli dell’intera rete di superficie e metroferroviaria, nelle stazioni e nelle biglietterie sono ammessi esclusivamente viaggiatori che indossano una mascherina a protezione di naso e bocca.

– A bordo di bus, filobus, tram, metropolitane e treni sono ammessi anche viaggiatori in piedi sino al raggiungimento del 50 per cento della capacità del veicolo.

– A bordo non si potranno occupare i posti con il segnale di divieto e alcune zone nei pressi delle cabine di guida e di manovra.

– Mantenete la distanza sociale di 1 metro dagli altri viaggiatori e dal personale.

– Non usate mai il trasporto pubblico se presentate sintomi di infezioni respiratorie acute (febbre, tosse, raffreddore)

– Acquistate, ove possibile, i biglietti in formato elettronico, on line o tramite app. Tutti i canali al link https://atac.roma.it/page.asp?p=228&i=14

– Nel corso del viaggio, igienizzate frequentemente le mani ed evitate di toccarvi il viso