Fiumicino, scontro fra auto a Isola Sacra: paura in via Coni Zugna

Fiumicino – Incidente tra due automobili in via Coni Zugna a Fiumicino, attimi di paura all’altezza del civico 148/A. Il sinistro è accaduto intorno alle ore 18:30 di oggi 8 giugno. Al momento non risultano feriti. Sul luogo una pattuglia della Polizia Locale di Fiumicino.

Notizia in aggiornamento

