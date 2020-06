MaratonaSport – Idee per il post covid-19, l’11 giugno la Runeconomy virtuale

Roma – Runeconomy diventa virtuale e lancia una scommessa: #MaratonaSport – Idee per il post covid-19 è una diretta streaming che scatterà giovedì 11 giugno alle ore 8:00 del mattino per terminare solo a mezzanotte.

In onda sul provider di eventi sportivi Elevensports.it e sulla pagina Facebook di Runcard, #MaratonaSport vedrà il confronto fra i protagonisti e i leader dello sport italiano, collegati in videoconferenza in rappresentanza non solo del mondo del running, ma di tutte le discipline sportive, calcio compreso. 16 panel, interviste one-to-one, contributi video e molto altro: #MaratonaSport sarà un momento di confronto e una fucina di idee per ragionare insieme sulla ripartenza dello sport in Italia.

Un movimento che si sta rimettendo in moto dopo uno stop forzato che ha lasciato grandi strascichi. Per capire se il sistema sia destinato a cambiare, per approfondire tutti gli scenari e esplorare nuove soluzioni, FIDAL e FIDAL Servizi insieme a Eleven Sports e all’agenzia giornalistica Sporteconomy organizzano una giornata di discussioni e idee fra i leader e gli stakeholder dell’ecosistema sportivo italiano.

A dare il via ufficiale alla #MaratonaSport del prossimo 11 giugno saranno gli interventi del numero uno del CONI Giovanni Malagò e del presidente del CIP Luca Pancalli, seguiti dal presidente della Federazione Italiana di Atletica Leggera Alfio Giomi e dal presidente della FIGC Gabriele Gravina.

L’evento, costruito con la sinergia di Infront, Cultura Italiae e con ASG (Associazione Segretari Generali delle Federazioni Sportive) vedrà gli interventi di Giorgio Scarso, presidente della FederScherma, Umberto Gandini, presidente della Lega Basket Serie A, Massimo Righi, presidente della Lega Pallavolo Serie A, ma anche di Salvatore Sanzo, campione olimpico e segretario di Federcanoa e di Maurizio Damilano, oro olimpico di marcia. Spazio anche alle principali testate giornalistiche con la partecipazione di Xavier Iacobelli, direttore di Tuttosport, Piero Vietti de Il Foglio e Marco Bellinazzo de Il Sole 24 Ore. Tra gli ospiti Francesco Ghirelli, presidente Lega Pro, Cosimo Sibilia, presidente della Lega Nazionale Dilettanti; non mancheranno esponenti di spicco delle principali società di calcio italiane.

“La pandemia è una sfida per lo sport italiano – le parole del numero uno della Federazione Italiana di Atletica Leggera, Alfio Giomi – Ci ha spinti a rimodulare l’attività, a riscrivere i calendari e a inventare nuovi format per gli eventi. E se da una parte è nostro dovere tutelare l’ecosistema sportivo e il movimento di base, anche dal punto di vista economico, dall’altra abbiamo avuto l’opportunità di innovare il sistema, sperimentando nuovi modi di comunicare e coinvolgere gli appassionati. Questi temi sono determinanti per il futuro dello sport, e per questo sono molto felice che FIDAL promuova e organizzi, tramite FIDAL Servizi, #MaratonaSport, luogo di confronto e fucina di idee per i leader e gli stakeholder del nostro ecosistema sportivo”.

“Vogliamo lanciare un segno di speranza, crescita e innovazione attraverso un confronto costruttivo che possa dare a tutti i tifosi ed agli appassionati di sport la garanzia di una ripartenza positiva – ha commentato Mattia Baldassarre, Managing Director di Eleven Sports Italia – siamo molto orgogliosi di essere parte integrante di questa importante iniziativa trasversale. Non permetteremo al covid-19 di fermare lo sport. Questa maratona è il primo passo verso una ripartenza collettiva e solidale. Ho sempre considerato Eleven un grande aggregatore dello sport e oggi sono davvero orgoglioso di poter avere come ospiti coloro che rappresentano la mia idea di coinvolgimento verso differenti discipline”.

“#MaratonaSport è un progetto innovativo per il mercato digitale italiano. Per questa ragione abbiamo scelto di essere al centro di un’intera giornata dedicata ai temi dello sport-business” ha dichiarato Marcel Vulpis, direttore agenzia Sporteconomy.it e co-ideatore del nuovo format trasmesso in esclusiva su Eleven Sports. “E’ una prima assoluta, un esperimento mai testato, fino ad oggi, sul mercato tricolore. L’agenzia Sporteconomy si conferma leader nell’informazione giornalistica e laboratorio di idee innovative”.

(fonte@fidal.it/sporteconomy.it)