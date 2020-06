Regione Lazio – “Un ultimo giorno di scuola che è anche una prima volta nella storia: associazioni, comitati di genitori, insegnanti e bambine e bambini si riuniranno oggi in tutta Roma nelle piazze, nei parchi e ovviamente davanti alle scuole rimaste chiuse a seguito dell’emergenza coronavirus e del lockdown, per il grido “Apriti, scuola!”

Chiusure che hanno comportato una riorganizzazione, un riadattamento del modello educativo, del modo di fare scuola risultato del tutto insufficiente. La forbice della povertà educativa si è allargata e i dati e le conseguenze che la pandemia ha provocato, sono allarmanti: 8,4 i milioni di studenti che dal 5 marzo hanno smesso di andare a scuola, molti di loro non disponevano dei mezzi e degli strumenti tecnologici per continuare lo studio; mediamente ogni classe ha perso 3 alunni della scuola secondaria di secondo grado e due della prima, dati che vanno ad accrescere le disuguaglianze. Per non parlare del colpo ricevuto a seguito della quarantena da quel coacervo di relazioni, scambi, rapporti in presenza che sono il sale della formazione per bambini e adolescenti.

Il grido “Apriti scuola!” è allora necessario e deve essere ben scandito ma soprattutto ben ascoltato: si chiede la certezza di una riapertura delle scuole in presenza e in sicurezza, a settembre, e il ripensamento di un insegnamento capace di tracciare un modello e un disegno nuovo.

Una scuola più aperta, inclusiva capace di dialogare con i territori e con gli spazi di cui dobbiamo man mano riappropriarci, con le dovute distanze, con le dovute precauzioni, ma in grado di mettere finalmente, bambine e bambini, ragazze e ragazzi al centro”. – Così in una nota la consigliera del Lazio Marta Bonafoni, capogruppo della Lista Civica Zingaretti e componente della Commissione diritto allo studio.

