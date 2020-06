Spiagge a Formia, la Lega giovani incalza: “Bisogna accelerare i tempi in materia di pulizia”

Formia – La lega giovani incalza l’amministrazione di Formia: in tema di pulizia delle spiagge, secondo loro, bisogna accelerare i tempi. “Dopo aver parlato in questi giorni con lavoratori e imprenditori del settore balneare è emerso come la presenza di mascherine e guanti monouso, rifiuti artificiali e rifiuti naturali contribuisca in maniera negativa all’immagine della città, vista la loro presenza presso le spiagge.

Spiagge, tra l’altro, già colpite duramente nel loro aspetto paesaggistico dall’erosione costiera e dalle mareggiate -come quella in data 5 giugno –, da danni che si sarebbero potuti contenere grazie al finanziamento per il ripascimento mai preso dalla nostra città.”

Secondo i leghisti, quindi, non è sufficiente ciò che è stato svolto finora, anche se sulla buona direzione. “Bisogna agire spingendo l’acceleratore sulla qualità della pulizia prima che la stagione estiva parta a tutti gli effetti poiché ne va di mezzo l’economia delle aree più vive della nostra citta durante i mesi caldi dell’anno. ”

Infine, il coordinatore Ivan D’Urso: “La paura del virus è già un deterrente al consumo e se a questa si aggiunge il decoro carente di alcune zone otterremo riduzioni dell’affluenza presso i locali e le spiagge. È necessario incentivare i nostri cittadini, i turisti, i bambini e i ragazzi facendoli sentire a proprio agio in un ambiente pulito e sicuro altrimenti non possiamo aspettarci una piena ripresa delle attività commerciali.

Mi auguro – conclude la nota – che nel bando per le spiagge libere venga data importanza anche all’accessibilità delle persone diversamente abili, per non precludere loro un bene pubblico. Speriamo in un ascolto da parte dell’amministrazione.”

