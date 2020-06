Tragedia a Fondi: 19enne in scooter si scontra con un furgone e muore

Fondi – Tragedia ieri sera, verso le 19, a Fondi, in via Sugherelle. A scontrarsi uno scooter e un furgone, un Fiat Doblò, in un impatto tremendo che è costato la vita al 19enne alla guida del motorino.

Non è ancora chiara la dinamica del sinistro, ma, nell’impatto, entrambi i mezzi sono andati distrutti. Sul posto, sono intervenuti i Carabinieri della stazione locale per i rilievi del caso. Inutili, invece, i tentativi di rianimare il giovane: troppo gravi le ferite riportate, per lui non c’è stato nulla da fare.

Una tragedia che ha colpito profondamente la comunità di Fondi, specialmente considerando che questa giovane vita spezzato tra soli 3 giorni avrebbe dovuto iniziare gli esami di maturità.

“Domani – ha scritto sui social una delle sue professoresse – avresti dovuto inviarmi la tesina da presentare all’esame. Sicuramente ben fatta, e avresti mandato un audio per ringraziarmi della mia disponibilità. Poi mercoledì sarebbero iniziati gli esami e avresti fatto sicuramente una bella figura. Ora sarà tutto più triste per me e i tuoi amici della 5G. Addio caro alunno… solare, simpatico ed educato”.

Al momento, infine, entrambi i mezzi sono stati posti sotto sequestro, come da prassi. Proseguono le indagini per ricostruire la dinamica dei fatti.

Da parte di tutta la nostra redazione, le più sentite condoglianze alla famiglia.

