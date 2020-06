Anzio, le colonnine per ricaricare le auto elettriche saranno attive entro l’estate

Anzio – Ultimato il montaggio delle prime cinque colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici. Ad annunciarlo è l’assessore alle Politiche del Territorio di Anzio, Gianluca Mazzi, che aggiunge: “Nel corso della stagione estiva, espletate le procedure di allaccio, saranno tutte funzionanti, insieme ad altre tre colonnine che installeremo ad Anzio Colonia e presso le aree parcheggio delle stazioni ferroviarie di Anzio e Villa Claudia”.

Le cinque colonnine “pole station”, fornite da Enel X Mobility, sono situate in via Cupa dei Marmi (parcheggio Ospedale Riuniti), in piazza Salvo d’Acquisto a Lido delle Sirene, in via Palmolive a Padiglione (parcheggio stazione ferroviaria), in via dei Gelsi a Lido dei Pini e, ad Anzio centro, in piazza Cesare Battisti.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Anzio