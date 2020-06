Balotelli si presenta agli allenamenti del Brescia e viene respinto

Brescia – Mario Balotelli si è presentato questa mattina al centro sportivo del Brescia di Torbole Casaglia, ma al cancello d’ingresso è stato bloccato e rimandato a casa con un giorno di riposo. Nei giorni scorsi il club ha chiesto la risoluzione del contratto con l’attaccante per giusta causa viste le sue reiterate assenze agli allenamenti.

Ieri sera alle 21.30 il 29enne bresciano aveva inviato alla società una mail nella quale annunciava che oggi sarebbe stato pronto a tornare ad allenarsi nonostante il certificato medico – quello con cui era rimasto a casa dagli allenamenti, per gastroenterite – lo coprisse fino a oggi compreso.

Il club ha letto solo questa mattina la mail di Balotelli, che quando è arrivato al campo accompagnato da un amico si è visto passare un telefono da un membro dello staff della società: dopo un breve colloquio, nel quale gli è stato comunicato di restare a riposo anche oggi perché non c’erano stati i tempi tecnici per organizzare il lavoro per lui, ha fatto dietrofront.

