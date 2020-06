Civitavecchia, Tedesco: “Rilanciare il comparto turistico e dell’indotto crocieristico bloccato dalla crisi del traffico portuale”

Civitavecchia – Al giro di boa del primo anno di governo della città di Civitavecchia, il sindaco Ernesto Tedesco e la sua maggioranza fanno i conti con le conseguenze dell’emergenza sanitaria.

Prima fra tutte, la crisi del traffico portuale e la ricaduta economica ed occupazionale sul tessuto sociale del territorio, messo a dura prova dai tre mesi di lokdown.

I provvedimenti per arginare le conseguenze dell’emergenza Covid e la riformulazione della programmazione politica e finanziaria, per rilanciare il comparto turistico e dell’indotto crocieristico saranno i temi centrali della nuova tappa della trasmissione “Ponte di Comando”, il progetto “Radio Faro Tv” del quotidiano online “Il Faro” per dare voce agli amministratori e ai cittadini delle Città della costa laziale.

Protagonista della puntata del 10 giugno, che andrà in onda a partire dalle ore 18:00 e che si potrà seguire in diretta sui canali social e You Tube del “Faro” e in differita sugli stessi canali e sulla home page della testata, sarà Ernesto Tedesco, sindaco di Civitavecchia.

Ma saranno tanti e diversi gli argomenti che verranno affrontati nel corso del programma, grazie anche al contributo del pubblico che seguirà in diretta la trasmissione, che sarà condotta dal direttore responsabile Angelo Perfetti, in collaborazione con il sociologo e direttore editoriale Vincenzo Taurino.

“Radio Faro Tv” è una nuova sfida, che si aggiunge alle molteplici iniziative che “Il Faro” ha messo in campo nell’ultimo anno per raccontare, dare voce ed essere al servizio delle comunità e delle città del Litorale Laziale.

