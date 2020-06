Fiumicino, Coronas: “Vogliamo chiarimenti sulle mancate assunzioni degli stagionali”

Fiumicino – “L’amministrazione comunale, mettendo solo volontari per aumentare i controlli per le strade di Fiumicino, ha tagliato fuori completamente i vigili urbani stagionali (leggi qui)”. Lo afferma Alessio Coronas, capogruppo di Forza Italia Fiumicino in un comunicato.

“La preferenza dei volontari per garantire il rispetto delle norme anti contagio è una scelta che grava su chi ha bisogno di uno stipendio per poter sopravvivere – sottolinea il Capogruppo-. Una diminuzione delle assunzioni non risolve i problemi degli stagionali, ma li aggrava . Troppa incertezza e poche azioni concrete”.

“I nostri cittadini hanno bisogno di chiarimenti su queste mancate assunzioni– conclude Coronas -. Ho presentato personalmente un’interrogazione comunale per far riflettere l’amministrazione del nostro Comune su quanto sia forte la criticità della situazione”.

