Coronavirus a Pomezia, salgono a 52 i cittadini guariti

Pomezia – Salgono a 52 i cittadini guariti nel nostro Comune. Ad oggi non si registra nessun nuovo caso positivo al Covid-19; rimangono 7 le persone positive di cui 2 ricoverate presso strutture sanitarie e 5 in isolamento domiciliare. Sono 5 i concittadini posti in isolamento domiciliare preventivo (non positivi).

“La Città sta ripartendo – commenta il Sindaco Adriano Zuccalà – e la situazione stabile dei contagi ci fa ben sperare. Con l’avvio della fase 3 si conferma il nostro impegno per supportare al meglio imprese e famiglie in questo periodo così delicato: dalla riduzione della Tari per le attività commerciali ai voucher famiglie per le rette dei centri estivi.

Ricordo però a tutti che è necessario rimanere vigili e rispettare le regole per garantire una ripartenza in piena sicurezza”.