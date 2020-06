Covid-19, l’Oms: “Il contagio dagli asintomatici è meno probabile”. Poi l’esperta chiarisce

Ginevra – “Gli studi complessivi sulla trasmissione da soggetti asintomatici sono difficili da condurre, le prove disponibili grazie al contact tracing e riportate dagli stati membri suggeriscono che i soggetti infettati e asintomatici abbiano meno probabilità di diffondere il virus rispetto a quelli che hanno sviluppato sintomi”.

Sono le parole che Maria Van Kerkhove, responsabile tecnico per il coronavirus dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), riporta sul proprio profilo Twitter, citando espressamente l’ “Advice on the use of masks in the context of COVID-19” che l’Organizzazione mondiale della sanità ha pubblicato lo scorso 5 giugno.

A pagina 2, in particolare, si legge che gli elementi acquisiti suggeriscono che “la trasmissione del Covid 19 avviene soprattutto da soggetti sintomatici ad altri a stretto contatto quando non vengono indossati appropriati dispositivi di protezione”.

Il chiarimento

“Ho ricevuto molti messaggi e richieste di chiarimenti dopo quanto affermato ieri in conferenza stampa” sulla trasmissione di Covid-19 da parte di persone asintomatiche. “Stavo rispondendo a una domanda e non esprimendo una posizione dell’Oms. Ho usato la parola ‘molto rara’ e c’è stato un fraintendimento perché è sembrato che dicessi che la trasmissione asintomatica è globalmente molto rara. Mentre mi riferivo a un set di dati limitati”. Lo chiarisce oggi in un live sui social da Ginevra Maria Van Kerkhove, responsabile tecnico dell’Organizzazione mondiale della sanità per il coronavirus, dopo averne parlato brevemente ieri in briefing con i giornalisti sempre dalla sede Oms in Svizzera.

“Bisogna differenziare – ha spiegato – ciò che noi sappiamo, ciò che non sappiamo e ciò che stiamo cercando di capire. Ciò che sappiamo sulla trasmissione di Covid-19 è che gli infetti sviluppano sintomi, ma in una parte di loro questo non avviene. Sappiamo che la maggioranza delle infezioni avviene da qualcuno che ha sintomi ad altre persone attraverso le goccioline di saliva infette.

Ma c’è una proporzione di persone che non sviluppa sintomi e non sappiamo ancora quante siano, potrebbero essere dal 6% al 41% della popolazione che si infetta, a seconda delle stime. Sappiamo che alcuni asintomatici possono trasmettere il virus e ciò che dobbiamo chiarire è quanti sono gli asintomatici e quanti di questi trasmettono l’infezione. Ciò che ho detto ieri in conferenza stampa si riferiva a piccoli studi pubblicati”. (fonte Adnkronos)