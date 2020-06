Fase 3, il Sindaco di Fiumicino incontra i commercianti di Fregene

Fiumicino – “Dopo gli esercenti di via Torre Clementina la scorsa settimana, oggi ho incontrato quelli di via Castellammare e della Piazzetta a Fregene, insieme alla Proloco di Fregene, e a breve quelli della Darsena e del Lungomare della Salute di Fiumicino, per concordare insieme soluzioni e proposte da mettere in atto per ampliare le loro attività su strada e rendere il nostro Comune ancor più attrattivo”. Lo rende noto il sindaco di Fiumicino, Esterino Montino, tramite un post pubblicato sulla sua pagina Facebook.

“Quella che si avvicina sarà un’estate particolare, data la situazione che stiano vivendo tutti, e come Amministrazione siamo intenzionati a fare il possibile per agevolare le attività che in questi mesi hanno sofferto tanto a causa del lockdown”, aggiunge il primo cittadino.

“Con me tra gli altri, il vicesindaco Di Genesio Pagliuca, gli assessori ai Lavori pubblici Caroccia e alle Attività produttive Calciolari, il presidente di Commissione Zorzi, i consiglieri Meloni, Chierchia e Calcaterra, oltre alla Comandante della Polizia locale Franchini”, conclude il sindaco.

