Fiumicino, sopralluogo del Comune alle case Ater di via Oder

Fiumicino – “Questa mattina, su invito di alcuni residenti, insieme ai consiglieri comunali Massimo Chierchia e Stefano Calcaterra abbiamo fatto un sopralluogo presso le case Ater in via Oder a Isola sacra“. Lo dichiara la capogruppo del Partito democratico Paola Magionesi.

“A causa dell’emergenza Covid, infatti – spiega – a marzo si erano interrotti i lavori, iniziati a ottobre, di manutenzione degli stabili. Lavori purtroppo mai più ripartiti. Ma non è la sola problematica che vivono i residenti di via Oder.

Altra emergenza è la cronica mancanza d’acqua. E’ per questo che solleciteremo Regione e Acea perché mettano mano subito e risolvano definitivamente le problematicità vissute quotidianamente dai residenti delle case Ater in via Oder”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino