Gaeta, al via i lavori di riqualificazione urbana nel quartiere di Monte Tortona

Gaeta – Un investimento di 350mila euro finalizzato alla riqualificazione del quartiere di Monte Tortona e presentato ad inizio anno dal Sindaco Cosmo Mitrano tra i lavori pubblici in programma nel 2020. “In tutti questi anni – spiega il Sindaco Cosmo Mitrano – abbiamo sempre riposto grande attenzione a tutti i quartieri della nostra città ponendoli sullo stesso livello.

L’intervento in via Monte Tortona, è la conferma che il criterio adottato, rispecchia una strategia che risponde alle reali esigenze ed istanze che emergono dal territorio. I lavori di riqualificazione e sistemazione interessano un’importante arteria stradale periferica di ampie dimensioni. Un impegno preso con tutta la popolazione gaetana e finalizzato a costruire una nuova città a partire proprio da quelle periferie in passato trascurate.

Una volontà di agire e lavorare per risolvere i problemi del territorio garantendo il miglioramento complessivo della vivibilità cittadina. Interveniamo con un’opera attesa da tempo dai residenti del posto e non solo, che testimonia il forte interesse e ed il costante impegno che la nostra Amministrazione ripone alle istanze che giungono dalle periferie e sono finalizzate alla riqualificazione di un quartiere che sta conoscendo una nuova fase di espansione residenziale, di urbanizzazione e riqualificazione nel complesso”.

“Lavori pubblici – spiega l’Assessore Angelo Magliozzi – che rientrano nell’ambito di un più ampio progetto di riqualificazione urbanistica intervenendo sulla viabilità e sugli spazi pubblici nel quartiere di Monte Tortona. L’intervento di riqualificazione – aggiunge Magliozzi – prevede in particolar modo la realizzazione di una sezione di raccolta delle acque piovane che dalla zona più alta di via Monte Tortona si congiunge con la zona a valle andando così a risolvere un problema che quel quartiere si porta avanti da tantissimi anni.

Andremo a realizzare, inoltre, un percorso pedonale lato monte con l’inserimento di una serie di comodi raccordi tra i dislivelli, indispensabili al superamento delle barriere architettoniche che si sviluppa lungo tutto il tratto stradale interessato. Particolare attenzione sarà riposta anche per quanto concerne l’intervento cromatico, finalizzato ad aumentare il livello di sicurezza nei punti in cui le strade secondarie si innestano sulla via Monte Tortona”.

Sul lato valle della strada, saranno realizzate tre aree di sosta attrezzate cui viene affidata la funzione di caratterizzazione e riqualificazione paesaggistica: una all’ingresso del quartiere, in corrispondenza dell’innesto con via Monte Rosa, una circa a metà del tratto stradale interessato, in corrispondenza del giardino pubblico, una in corrispondenza dello slargo che chiude alla sommità l’area oggetto dell’intervento che si congiunge con la strada dell’Erta.

