Gaeta – “Questa mattina, il Contrammiraglio Vincenzo Leone è giunto nella sede della Capitaneria di porto di Gaeta per incontrare le donne e gli uomini, militari e civili, della Guardia Costiera del sud pontino, anche in previsione della sua imminente cessione del comando della Direzione marittima del Lazio.

Le visite istituzionali sono iniziate proprio nella Città di Gaeta, sede alla quale l’Ammiraglio Leone è profondamente legato avendo ricoperto il ruolo di Comandante della locale Capitaneria di porto dal 2006 al 2008. Accolto dal Capo del Compartimento marittimo, Capitano di Fregata Federico Giorgi, l’Ammiraglio ha voluto personalmente salutare e ringraziare tutto il personale per il lavoro finora svolto, nonché esprimere l’apprezzamento per l’impegno quotidiano nell’assolvimento dei molteplici compiti istituzionali che la Guardia Costiera di Gaeta svolge a favore della collettività marittima.

In occasione della visita istituzionale nella provincia pontina, il Contrammiraglio Leone ha inoltre incontrato il Prefetto di Latina Maria Rosa Trio, il Sindaco di Gaeta Cosmo Mitrano ed il Procuratore della Repubblica di Cassino Luciano D’Emmanuele, ai quali ha espresso parole di ringraziamento per la reciproca e sinergica collaborazione istituzionale.

Prima del rientro a Civitavecchia, sede della Direzione marittima del Lazio, il Contrammiraglio Leone si è recato in visita all’Ufficio Circondariale marittimo di Terracina per incontrare e salutare il personale dipendente”