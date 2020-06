Infernetto, positivo al narcotest l’investitore di Mattia: arrestato

Infernetto – L’automobilista di 22 anni che ha investito e ucciso il 15enne a via Cilea, all’Infernetto, la notte scorsa, è risultato positivo al narcotest oltre che all’etilemetro. Ciò significa che, al momento del tragico incidente (leggi qui), nel quale ha perso la vita Mattia, era sotto effetto di sostanze stupefacenti e dell’alcol.

Per questo motivo il magistrato di turno ha disposto l’arresto del ragazzo. Stamattina sarà processato per direttissima. Ora si trova al gruppo Tintoretto della Polizia Locale di Roma Capitale.

Drammatica la testimonianza sulla dinamica dell’incidente resa da uno dei ragazzi che accompagnava Mattia e che è scampato all’investimento. Nella sostanza erano in sette gli amici che, dopo essersi incontrati per l’ultimo giorno di scuola, stavano attraversando sulle strisce pedonali divisi in due gruppetti di tre avanti e quattro un po’ più indietro. Dei tre avanti, due sono riusciti per miracolo ad evitare la macchina, una Peugeot 108, il povero Mattia purtroppo è stato colpito e catapultato ad una trentina di metri di distanza.

Sono poi purtroppo stati inutili i soccorsi sia nell’immediatezza da parte di passanti sia dopo dai paramedici del 118, Mattia non ce l’ha fatta. L’investitore correva e non ha neanche frenato, si è fermato all’altezza dell’incrocio successivo e li è rimasto senza neanche prestare soccorso.

La polizia lo ha poi portato via più che altro per evitargli il linciaggio.