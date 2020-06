Lazzeri: “Il mercato di Ladispoli preso ad esempio”

Ladispoli – “Sull’area del mercato settimanale abbiamo fatto un grande lavoro di squadra, che non è ancora finito, ma i risultati iniziano a vedersi.” Così l’assessore al Commercio, Attività Produttive, Servizi Informatici, Servizi Anagrafici e Comunicazione, Francesca Lazzeri.

“Grazie al rifacimento del manto stradale subito calendarizzato dal Sindaco Alessandro Grando e dall’assessore De Santis abbiamo risolto l’annoso problema degli infortuni che puntualmente si verificavano ogni martedì e domenica.

Il manto stradale, fortemente compromesso anche a causa della sosta di mezzi pesanti, era ormai un vero e proprio campo minato. Vista l’esperienza più che cinquantennale del delegato ai mercati Franco Pettinari, stiamo studiando la riorganizzazione dei posti, in maniera da rendere più organico il mercato stesso.

Il nostro mercato – prosegue l’assessore Lazzeri – vanta anche un altro primato, quello di aver riaperto per primo nel comprensorio a tutte le categorie merceologiche: una scelta ben ponderata dal Sindaco, che è risultata vincente, tanto che la cittadinanza che è tornata a fare acquisti al mercato di via Firenze, con gli operatori che si sono impegnati al rispetto delle regole sul distanziamento sociale e all’uso di mascherine e gel igienizzante”.

Organizzazione degli spazi e rispetto delle regole che sono state prese ad esempio dall’Associazione Nazionale Ambulanti. Lo scorso 26 maggio il presidente nazionale Ivano Zonetti ed il vice Angelo Pavoncello hanno effettuato, insieme al Sindaco Grando, un accurato sopralluogo per verificare che effettivamente è possibile far lavorare in sicurezza anche un mercato grande come quello di Ladispoli e così chiedere al sindaco Virginia Raggi la riapertura dello storico mercato di Porta Portese ormai chiuso da mesi.

