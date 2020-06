Minturno libera in fermento: entrano Maurizio Colacicco e Nicola Coscia

Minturno – Nuove adesioni per il comitato civico Minturno libera. “In questi giorni – spiegano infatti gli esponenti-, la nostra famiglia si è allargata e siamo onorati di poter comunicare l’ingresso di Maurizio Colacicco, pensionato, ma, soprattutto, ex segretario comunale ed ex consigliere comunale. Con lui entra anche Nicola Coscia, giovane e brillante laureando in giurisprudenza.

Siamo certi – prosegue la nota – che entrambi sapranno dare un enorme contributo alla nostra causa, Maurizio, apporterà di sicuro un valore aggiunto in termini di esperienza e saggezza e Nicola in termini di brio, preparazione e visione delle cose.”

Infine, dal comitato civico specificano: “Non essendo Minturno Libera un ente locale, entrambi non sono stati assunti in base all’articolo 90 del Tuel e non percepiscono alcuna remunerazione per l’attivismo politico come tra l’altro ognuno di noi e speriamo mai alcun vantaggio, perché crediamo che la politica, a livello locale, si faccia con competenza ma anche e soprattutto per passione e amore della propria terra, non per gonfiare il proprio portafogli o sistemare i congiunti.

Ora – conclude la nota – auspichiamo nell’ingresso di un geometra o comunque qualificato in materie simili, titolo che abbiamo notato essere presente in ogni lista politica a livello locale almeno in un suo componente, il quale possa darci un contributo tecnico in materia urbanistica ed edilizia.”

In foto: Maurizio Colacicco

