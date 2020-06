Mondo della musica in lutto: muore a 53 anni Pau Donés, il cantante dei Jarabe de Palo

Mondo della musica in lutto. Questa mattina, martedì 9 giugno 2020, alle 11:50 è morto Pau Donés, 53 anni, il cantante leader del gruppo musicale dei Jarabe de Palo. Donés soffriva di un cancro al colon dal 2015.

La sua lunga battaglia non gli ha mai fatto smettere di fare musica, nè impedito di girare il mondo con i concerti. Solo due anni fa aveva celebrato i ventanni di carriera con 50 palos, un doppio album contenente tutti i grandi successi degli Jarabe de Palo (come La Flaca, Depende, Bonito, Agua), a cui è seguito un tour mondiale. Tour che Pau è stato costretto ad interrompere a causa della malattia.

Tante le collaborazioni di Pau con cantanti italiani come Jovanotti, Fabrizio Moro e Kekko Silvestre, che hanno arrricchito la brillante carriera musicale di Pau.

Una grave perdita per tutto il mondo della musica. A darne il triste annuncio, è la famiglia Donés con un messaggio pubblicato sul sito ufficiale della band: “Vogliamo ringraziare il team medico e tutto il personale degli ospedali che hanno avuto in cura Pau “per il lavoro e la dedizione che gli hanno dedicato in questo periodo”.

Foto @JarabedepaloOFFICIAL