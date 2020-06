Nettuno, gli ex consiglieri del M5S replicano alle accuse: “Ecco quello che abbiamo fatto per la città”

Nettuno – Non ci stanno gli ex consiglieri dell’Amministrazione Casto di Nettuno ad accettare la frase: “È colpa delle ex Amministrazioni”, ribadita dall’attuale maggioranza durante un dibattito contro l’opposizione. Non è tardata ad arrivare la replica degli ex consiglieri, che affermano in un comunicato stampa: “Venerdì 5 giugno 2020 durante un acceso dibatto tra l’assessore Claudio Dell’Uomo e l’opposizione, ma non tutta, si è asserito che l’attuale giunta naviga a vista perché la precedente amministrazione ha lasciato dei disastri”.

“Tale infondata e mendace affermazione – aggiungono – è stata ribadita da Alleanza Nettunese in un video pubblicato su Facebook. Respingiamo con forza queste parole inique e indegne nei nostri confronti, utilizzate a sproposito in quello che è parso a tutti, durante il consiglio comunale, uno mero scontro tra il signor Claudio Dell’Uomo e il signor Daniele Mancini”.

“Noi ex consiglieri comunali vogliamo rammentare di nuovo a tutti i cittadini, ciò che l’amministrazione guidata dall’ex Sindaco Angelo Casto ha lasciato in eredità rispettivamente al Commissario straordinario e all’attuale amministrazione. Inoltre, senza un opportuno risanamento del Bilancio comunale, grazie al lavoro svolto in maniera egregia dall’ex assessore Dottor Giuseppe Aquino e dal Dirigente Dottor Luigi D’Aprano, non si sarebbero potuti avviare numerosi progetti, richiedere finanziamenti, o finanche partecipare a bandi regionali, che hanno poi permesso la realizzazione di numerose opere che rivendichiamo con orgoglio, e che hanno visto luce nell’ultimo anno e mezzo”.

Gli ex consiglieri a questo punto hanno riportato un lungo elenco delle attività svolte dall’Amministrazione Casto, aggiungendo: “Tutti questi progetti nell’ambito del Sociale, hanno permesso all’attuale amministrazione di fronteggiare l’emergenza Covid-19. Speriamo quindi che l’attuale amministrazione possa cominciare a dimostrare le capacità promesse ai nettunesi durante la campagna elettorale per il governo della città”.

“Non vorremmo che – conclude il comunicato stampa -, raccontare in maniera distorta la favola della precedente Amministrazione, sia un modo per distrarre l’opinione pubblica dai propri impegni nei confronti della città di Nettuno, o dalle beghe interne alla maggioranza, ma

soprattutto questa nota deriva dal rifiutare con forza di essere scherniti per attriti di potere riguardanti singoli individui”.

(Lettera degli ex consiglieri del M5S_2016_2018)

