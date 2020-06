Ostia, chiusa via Ostiense: due ambulanze per incidente dove morì Elena Aubry

Ostia – Brutto incidente stradale sulla via Ostiense, proprio nel punto in cui due anni fa perse la vita Elena Aubry. Ci sono feriti anche se non se ne conoscono numero e entità del danno: sul posto due ambulanze. La Polizia locale ha chiuso la strada al traffico.

L’incidente, come informa Luceverde Roma, è avvenuto intorno alle 16,30. Pochi istanti dopo la Polizia locale del gruppo Roma X Mare ha chiuso alla circolazione l’arteria nel tratto compreso tra via di Castelfusano e via Lucio Lepidio.

L’incidente è avvenuto nel tratto all’altezza di Cineland, non distante dal luogo dove due anni fa perse la vita Elena Aubry (leggi qui). In quel punto l’asfalto è disastrato per colpa delle radici degli alberi e non è escluso che questa possa essere una delle ragioni del sinistro. Sul posto insieme con la Polizia locale anche due ambulanze.

Il Comune di Roma recentemente ha appaltato lavori per circa 4 milioni di euro per mettere in sicurezza via del Mare e via Ostiense (leggi qui) ma quel dannato tratto di strada deformato dalle radici continua a essere un pericolo per automobilisti e motociclisti.