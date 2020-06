Ostia set naturale, Antonino Di Giovanni (M5S): “Valorizzare questa importante risorsa per il litorale”

Ostia – Il Litorale romano è da sempre il set ideale per le produzioni cinematografiche e delle fiction televisive. La varietà di architetture, la bellezza dell’ambiente, la vicinanza con Roma, la possibilità di disporre si spazi estesi e anche facilmente isolabili alla vista dei curiosi, hanno eletto Ostia e dintorni a location privilegiata.

Si contano oltre 150 film (documentati sul volume Ostia set naturale) che propongono storie e ambientazioni di almeno una scena a Ostia. Un successo sottoscritto dai più grandi registi come Fellini, Risi, Scola, Lattuada, Moretti, Loy, Brizzi e persino Woody Allen. Alcuni tra i più importanti brand vi hanno ambientato i loro spot pubblicitari: Mulino bianco (leggi qui), Algida, Sammontana, Dreher, Acqua Santa Croce, Confetture Santa Rosa, per fare dei nomi. E non sono mancate incursioni anche da parte di cantanti che vi hanno girato le loro clip: il caso più recente è quello di J Ax (leggi qui) ma non vanno dimenticati gli U2, Renato Zero e Laura Pausini (leggi qui). Un importante pezzo di economia oltre che di potenziale turistico, dunque, è agganciato alle produzioni cinematografiche su Ostia.

E’ per questa ragione che Antonino Di Giovanni, capogruppo del Movimento 5 Stelle in X Municipio, ha lanciato la proposta di rafforzare questo legame attraverso iniziative e strumenti che possano agevolare il compito delle produzioni e delle troupe sul litorale romano. Eccone i contenuti.

“Federico Fellini, come del resto anche Alberto Sordi, che quest’anno celebrano il centenario della loro nascita, conoscevano bene il potere creativo dei film, la forza della narrazione che creava realtà parallele e l’energia delle immagini che davano importanza ai luoghi descritti.

Le loro tappe ad Ostia e sul litorale romano, sono nella memoria di tutti noi, a testimonianza che il nostro municipio è ricco di luoghi e scenari adatti a qualsiasi esigenza.

Non si può dimenticare che c’è chi, nell’analisi del successo cinematografico della spiaggia di Roma, come set naturale, crede in una visione pratica e pragmatica, dove Ostia ne rappresenta uno sfogo naturale, di prossimità, economico e multiforme per le scene all’aperto

Per questo è importante che il nostro territorio torni ad attrarre il mondo della celluloide, ritornando ai fasti di una volta ed allontanarsi dallo stereotipo di luogo degradato, non sicuro e di estrema periferia e lasciando le storie dei romanzi criminali alle spalle per rilanciare la bellezza di un quadrante poliedrico di cultura, storia e paesaggi.

Il mondo del cinema sta abbandonando le grandi metropoli, scegliendo province più piccole, per questioni legate alla velocità di rilascio delle occupazioni del suolo pubblico, ed è per questo che vorremmo che il nostro municipio, fosse dotato di una sezione decentrata dell’ufficio spettacolo del Comune di Roma.

Ciò significherebbe avere risorse idonee a soddisfare in tempi più rapidi le richieste ed attrarre un maggior numero di case di produzione cinematografica, in grado di riportare il cinema al centro del rilancio del litorale romano e del suo entroterra.

Chiederò a tal proposito, alla Presidente del Consiglio del Municipio Roma X un Consiglio straordinario, sul Cinema e lo spettacolo sul nostro territorio”.

Antonino Di Giovanni – Capogruppo M5S del Municipio Roma X