Roma, 25enne tenta di lanciarsi nel Tevere: salvato dalla Polizia di Stato

Roma – Lo hanno visto in piedi sul parapetto di Ponte Vittorio intenzionato a gettarsi nel fiume. E così, senza esitare, gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Trastevere, insieme ai colleghi del commissariato Borgo, dopo averlo raggiunto alle spalle, sono riusciti ad afferrarlo per un braccio e a metterlo in salvo malgrado le resistenze dello straniero.

Il giovane, eritreo di 25 anni, è stato soccorso dal personale del 118 e accompagnato in ospedale per le cure del caso. Medicato anche un poliziotto per lievi escoriazioni procurate dal 25enne durante la colluttazione.

