Sabaudia, buoni spesa: riaperti i termini per la presentazione delle domande

Sabaudia – Sono stati riaperti i termini per la presentazione delle istanze dei Buoni Spesa Sociali a favore di famiglie, anche mononucleari, in condizione di disagio economico e sociale causato dalla sostituzione emergenziale in atto provocata da Covid-19.

Il nuovo avviso con dettagli e requisiti per la partecipazione e il modulo da compilare sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune (https://bit.ly/3cJX8Az) o reperibile in forma cartacea anche presso il Segretariato Sociale, c/o Cooperativa Sociale Ninfea in via Parco Nazionale n.10.

Per informazioni, contattare i numeri 353-3145709 e 353-3145516, dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.00.

Le domande possono essere inoltrate, mediante apposito modulo e con allegato il documento di identità (in corso di validità), entro e non oltre il 26 giugno 2020 all’indirizzo di posta ordinaria sanitaistruzione@comune.sabaudia.latina.it oppure consegnate a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune, esclusivamente nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 12 alle ore 13.

Il buono spesa ha un valore di 5 euro a persona al giorno, elevabile a 7 euro in caso il destinatario sia un minore. Per i nuclei pari o superiore a 4, il contributo settimanale potrà arrivare fino ad un massimo di 150 euro settimanali previa valutazione da parte dei Servizio Sociali. Terminata l’istruttoria da parte degli Uffici, la consegna dei buoni spesa avverrà previo contatto con gli aventi diritto ai numeri telefonici o indirizzi mail riportati sulla domanda.

L’assegnazione verrà effettuata fino all’esaurimento delle somme trasferite al Comune dalla Protezione Civile e dalla Regione Lazio. I buoni potranno essere spesi esclusivamente negli esercizi commerciali aderenti alla iniziativa, il cui elenco completo è riportato sull’albo pretorio, previa esibizione del documento d’identità.

