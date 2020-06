Scuole dell’infanzia a Fiumicino: modello di conferma entro il 19 giugno

Fiumicino – L’Amministrazione avvisa che tutti i genitori/tutori dei bambini in attesa di conferma di ammissione nelle graduatorie per i posti resisi vacanti per rinuncia o decadenza alle Scuole dell’Infanzia comunali dovranno sottoscrivere il modello di conferma e inviarlo entro il 19 giugno tramite Pec a protocollo.generale@pec.comune.fiumicino.rm.it o, eccezionalmente via mail a scuole.infanzia@comune.fiumicino.rm.it, allegando copia del documento di identità in corso di validità del genitore o di chi ne fa le veci.

Si ricorda, inoltre, che, come già indicato nella domanda di iscrizione, per i bambini provenienti dagli asili nido comunali – precedenza C, al momento della conferma è necessario inviare l’avvenuto pagamento delle mensilità asili nido gennaio-febbraio 2020. In caso contrario non sarà conferita la conferma.

La mancata sottoscrizione del modello di conferma entro i tempi previsti comporterà il depennamento dalla graduatoria.

Per confermare l’ammissione il/la bambino/a deve risultare adempiente all’obbligo vaccinale altrimenti non potrà essere ammesso/a alla frequenza e sarà escluso/a dalla graduatoria-

Il modello di conferma è scaricabile qui:

https://www.comune.fiumicino.rm.it/index.php?option=com_k2&view=item&id=2075:graduatorie-scuole-dell-infanzia-comunali-per-posti-resisi-vacanti-per-rinuncia-o-decadenza-anno-scolastico-2020-2021&Itemid=579&lang=it