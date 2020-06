A Latina rimedio lampo per le dimissioni di Lessio, al suo posto entra Bellini

Latina – A Latina rimedio lampo per le dimissioni di Roberto Lessio, ormai ex assessore all’ambiente del capoluogo pontino. Nessun tentativo di ricucire i rapporti, ma, anzi, da parte del sindaco Damiano Coletta una sostituzione in tempi da record (24 ore). Al posto di Lessio, infatti, entrerà Dario Bellini.

Durante la conferenza stampa di ieri, tenutasi alla presenza del neo assessore e della vicesindaco Paola Briganti, il Sindaco ha augurato le migliori fortune a Lessio, sottolineando come non siano state diverse visioni politiche a formare lo strappo. Allo stesso tempo, il Primo cittadino di Latina ha evidenziato come la nuova nomina di Bellini sia per premiare il suo impegno e la sua conoscenza del settore, maturata in qualità di presidente della commissione ambiente. A Bellini, inoltre, andranno anche le deleghe alla mobilità che erano di Franco Castaldo.

Insomma, a 12 mesi dalla elezioni nella seconda città più grande dell’intera regione, il Primo cittadino ha preferito scommettere sul sicuro, restando tra i suoi ed evitando grandi scossoni, che non erano certo avrebbero beneficiato alla sua prossima campagna elettorale.

“Le dimissioni di Lessio – ha ribadito il Sindaco – sono state una sua scelta. Possiamo aver avuto una discussione, ma come ce ne sono state tante altre in passato. Ora sto cercando di avere una autorizzazione dalla Regione per stornare una parte della somma destinata per la sicurezza nell’ambito dei fondi per il coronavirus per destinarli ha chi ha avuto danni a strutture e passerelle a causa delle recenti mareggiate.”

Il commento di Bellini

Ma come ha commentato Bellini la sua nuova nomina? Ebbene, intanto ha assicurato che procederà sulla scia di quanto già fatto da Lessio e poi ha concluso: “Ho avuto il privilegio nel 2016 di fare questa avventura, e la mia bussola resterà il bene comune.”

In foto: Dario Bellini

