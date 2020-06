Ardea, approvazione del Bilancio: Tarantino e Centore contro l’ “alleanza” tra Pd e M5S

Ardea – “La maggioranza a 5 Stelle del Comune di Ardea ha approvato il Bilancio comunale con i voti determinanti del Partito Democratico. Questo è il segno di una probabile ‘collaborazione’ tra i due partiti, dopo l’alleanza a livello regionale prima, a livello nazionale poi, ed a livello locale ora, il sindaco Mario Savarese forse ha fatto un accordo con coloro che ha sempre osteggiato“. Così, in una nota stampa, i consiglieri comunali di Cambiamo Anna Maria Tarantino e Simone Centore, i quali “accusano” il Sindaco di essersi avvicinato al partito d’opposizione.

“Lo ricordiamo bene – continuano i Consiglieri – il Sindaco in campagna elettorale, quando diceva che non avrebbe mai governato con loro, che quelli di prima erano il ‘male assoluto’. Oggi sembra che governino insieme. In Comune sembra si stia configurando una nuova maggioranza ‘giallorossa’. Nel frattempo i cittadini continuano a combattere con i problemi di sempre, in una città degradata e completamente abbandonata dall’ amministrazione grillina”.​

