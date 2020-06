Boom di turisti a Santa Marinella, scoppia la polemica: di chi è il merito?

Santa Marinella – “Il Consigliere D’Emilio vanta meriti che non gli appartengono” questo il commento del Centro Studi Aurhelio a un post di Facebook pubblicato da Pierluigi D’Emilio, delegato al Turismo del Comune di Santa Marinella.

Il Consigliere si è espresso positivamente sul sold out ottenuto a S. Marinella e a S. Severa per la stagione estiva 2020, ma il Direttivo del Centro Studi Aurhelio ha trovato una motivazione all’incremento turistico ben lontana da quella intesa dal Delegato al Turismo.

“Il Consigliere D’Emilio – si legge in una nota del Direttivo -, dopo due anni di inseguimento di ‘ipotetici’ turisti in ogni angolo del mondo, tra una fiera a Miami e un’ esplorazione in Ucraina, vanta pubblicamente il merito (tramite il suo profilo Facebook) dell’incremento del turismo estivo a Santa Marinella e a Santa Severa. Anche noi abbiamo indagato lo stato della situazione presso le agenzie immobiliari, e abbiamo riscontrato che effettivamente ci sarà il tutto esaurito. Ci chiediamo: del fatto che al 30 maggio in Italia non si sapesse ancora se fosse possibile godere delle vacanze fuori regione, il consigliere ne avrà sentito parlare?”.

“L’emergenza Covid-19 ha fatto riscoprire la tanto vituperata ‘villeggiatura’ ai tanti laziali e soprattutto ai romani, ormai abituati a preferire altre località, anche esotiche. È evidente che, nel dubbio di avere la possibilità di uscire o meno della regione, molti hanno preferito prenotarsi in tempo le vacanze al mare in ambito regionale”.

“Chi scambia gli effetti della crisi – conclude il Centro Studi Aurhelio -, fortunatamente e paradossalmente positivi per la nostra città, per un proprio merito, non lo fa con ingenuità. Chissà se lui e il resto dell’ Amministrazione Tidei saranno in grado di gestire tutto quello che produrrà, anche in termini di sicurezza, ambiente e sanità, un simile assalto, per tutta l’estate. Visti i risultati dell’ultimo fine settimana, ne dubitiamo fortemente”.

La replica di D’Emilio

“Una persona, seppur residente nella Regione Lazio, avrebbe potuto scegliere anche altri lidi dove poter passare le loro vacanze“. Lo dichiara a ilfaroonline.it Pierluigi d’Emilio, in risposta alla nota stampa del Centro Studi Aurhelio.

“E dal momento che si parla di affitti – spiega il Delegato al Turismo – stiamo parlando di persone che non hanno la seconda casa. Le dinamiche sono indubbiamente quelle che sono, ma se le famiglie hanno scelto Santa Marinella e Santa Severa forse qualche risultato l’azione amministrativa lo ha portato a casa. Sorvolo sulla sciocca ironia in merito al fatto che la nostra linea sia quella di guardare anche all’estero. Ci crediamo nell’internazionalizzazione della città. Cosa che, visto la loro chiara connotazione politica, a loro non piacerà”.

“Questa Amministrazione – conclude – ha l‘obiettivo di far sì che la città sia il più possibile in Europa e parli inglese. C’è ancora moltissimo da fare, ma è bene dire che il citato articolo non è un mio comunicato, né un comunicato dell’amministrazione: è semplicemente un articolo di stampa, quindi di certo non fatto da noi. Ne prendiamo atto e siamo contenti di questo”.

