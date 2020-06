Fiumicino – “Continuano le asfaltature relative ai ripristini stradali dei lavori fatti dalle aziende dei pubblici servizi Acea Ato 2, Acea reti, Enel, e dei lavori di messa in opera delle tubazioni per la raccolta delle acque piovane”. Lo dichiara l’assessore ai Lavori pubblici Angelo Caroccia.

“Le zone dove si stanno svolgendo i lavori – prosegue – sono: via Coni Zugna, via della Scafa, via Foscolo Montini, via Auguadri, via Passo Buole, via Sestri ponente e via Castellammare a Fregene, via di Tragliata a Testa di Lepre. Nei prossimi giorni partiranno i lavori di ripristino dei cavi aperti in zona Le Vignole e a seguire a Valle Coppa ad Aranova”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino