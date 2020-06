Emergenza Covid-19, a Fiumicino distribuiti quasi 5mila pacchi spesa

Fiumicino – Sono 4985 i pacchi alimentari che, al 6 giugno, il Comune di Fiumicino ha distribuito a ben 14.701 persone in difficoltà. “Un lavoro enorme e molto ben oculato, che ha saputo sfruttare al meglio i finanziamenti regionali e statali per le persone che necessitavano a causa dell’emergenza Covid-19 e che ha servito quasi il 20% della nostra comunità”, ha commentato la capogruppo del Partito Democratico Paola Magionesi.

“In particolare – prosegue – a Passoscuro sono stati distribuiti 560 pacchi alimentari per 1763 persone, di cui 463 minori, quasi la metà dei residenti della località. Certamente il lavoro dei centri operativi di via del Buttero a Maccarese e di Piazzale Mediterraneo a Fiumicino non è finito e proseguirà nelle prossime settimane, per aiutare ancora le famiglie in difficoltà a causa dell’emergenza sanitaria ancora in corso”, conclude Magionesi.

