Flat tax ai tempi del coronavirus? La Lega: “Tema attuale più che mai”

Flat tax ai tempi del coronavirus? Per la Lega Lazio è un tema attuale più che mai, tanto da organizzare, insieme al Comitato flat tax della Regione, dei banchetti di informazione a sostegno della grande sfida che vuole essere questa riforma fiscale.

“Una riforma fiscale – sottolineano dalla Lega Lazio – che vada nella direzione della semplificazione degli adempimenti formali verso il Fisco e della riduzione a poche e chiare aliquote contributive. ”

“Un’aliquota chiara e dei sistemi di deduzione equi per le famiglie – dichiara il coordinatore regionale del Comitato Flat Tax Daniele Pinna -, famiglie intese come fornitori di lavoro dipendente, autonomo e soprattutto imprenditoriale: ciò rappresenta, con la crisi epocale conseguente agli effetti economici dell’epidemia da coronavirus, l’unica via percorribile per uscire dall’empasse fatto di recessione, sfiducia, paura per il futuro” .

Con la fine del lockdown, quindi, riprendono per la Lega Lazio le attività sul territorio, fatte dai tanti sostenitori ed aderenti al Comitato, che spiegheranno le ragioni per cui questa riforma è necessaria.

Dove trovare i banchetti

Ardea: sabato ore 10.00/13.00 largo genova.

Ostia: sabato pomeriggio dalle 13.30 alle 19.30 via delle Baleniere angolo Vasco de Gama; domenica 10.00/ 13 .00 – 15 .00/19.00 Piazza Anco Marzio.

Ciampino: domenica 14 dalle 9.00 alle 13.00, Piazza della Pace, spazio Thun.

Pomezia : sabato ore 16.00/ 19.00 piazza indipendenza.

Roma Municipio 9: Piazza Guido Crepax ( incrocio via Aurelio valeppini 7) davanti upim sabato ore 10-12.

Fiumicino: sabato mercato ore 10.00/13.00 – Domenica mattina dalle 9.30 alle 13 .00 Darsena; domenica 14/6/2020 Mercato Cerenova Viale Etruria Meridionale (parte centrale) 9.30/13.00.