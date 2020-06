Situazione

Almeno sino a venerdì proseguirà questa fase di tempo instabile, a tratti perturbato, in molte zone della nostra Penisola, in particolar modo al Centro Nord. Tutta colpa di una saccatura che dai paesi nordici si allunga sin verso il Mediterraneo centrale alimentando da un lato una circolazione depressionaria sul Nord Italia, favorendo dall’altro la discesa di una nuova energica e fresca depressione sull’Europa occidentale. La prima manterrà così in vita nei prossimi giorni rovesci e temporali, anche intensi, al Nord e su parte del Centro mentre la seconda determinerà un nuovo peggioramento nel corso del weekend. Ma vediamo le zone più a rischio nei prossimi giorni.

MERCOLEDI’ – Piogge e qualche temporale è atteso sin dal mattino su Est Lombardia, Triveneto, Ovest Sardegna e Tirreniche centro settentrionali. Nel pomeriggio si intensifica l’instabilità con acquazzoni e temporali in sviluppo al Nord, specie su medio-alto Piemonte, Lombardia, Liguria di Levante e Nordest nonché su Tirreniche centro settentrionali e localmente anche su Marche e interne abruzzesi. Possibili fenomeni anche su Appennino meridionale, Murge, Salento ed Etna.

GIOVEDI’ – Piogge sparse interesseranno sin dal mattino Alpi, Prealpi, parte della Val Padana, nordovest Sardegna e regioni tirreniche con fenomeni anche intensi su alta Toscana. Nel pomeriggio sarà un nuovo fiorire di rovesci e temporali sui rilievi del Centro nord con fenomeni in sconfinamento anche su Val padana, pianure del Centro e coste del medio Adriatico. Isolati fenomeni anche al Sud.

CLIMA ANCORA FRESCO – Il clima si manterrà altresì fresco per il periodo al Centro Nord con massime che difficilmente andranno oltre i 22/24°C, qualche grado in più solo sull’Abruzzo orientale. A tratti più “caldo” al Sud con valori che si spingeranno localmente sin verso i 26/28°C su Puglia, Est Basilicata, Calabria e Sicilia.

Evoluzione meteo Lazio

MERCOLEDI’: Nuovo aumento dell’instabilità sulle regioni tirreniche per l’ingresso di un vortice ciclonico in quota, con possibilità di rovesci, temporali e qualche puntuale grandinata; fenomeni quindi che localmente assumeranno carattere di forte entità. Temporaneo miglioramento sulle zone occidentali laziali nelle ore pomeridiane con ampie aperture, così come sulle coste della bassa Toscana, ma tra sera e notte qualche nuovo rovescio possibile anche su questi settori. Temperature senza particolari variazioni, clima diurno gradevole e non particolarmente caldo. Venti moderati occidentali o da Sudovest su Lazio e Umbria, deboli variabili altrove ma con improvvisi rinforzi durante i temporali. Mare mosso o molto mosso.

Commento del previsore lazio per giovedì, venerdì e sabato

Instabile e non troppo caldo fino a giovedi’ con rovesci e temporali sparsi, temporaneo miglioramento venerdi’, weekend incerto – Buona parte della settimana trascorrerà con giornate piuttosto instabili, specie tra tardo mattino e tardo pomeriggio, con nuovi spunti piovosi in un contesto atmosferico molto dinamico nelle aree interne. Acquazzoni e rapidi temporali risulteranno gli indiscussi protagonisti nell’entroterra, seppur a macchia di leopardo, ma con occasionale interessamento anche delle coste. In particolare tra mercoledì e giovedì possibili fenomeni anche di forte intensità sulla Toscana nord occidentale. Temperature stazionarie, qualche grado al di sotto rispetto alle medie del periodo. Venerdì temporaneo miglioramento con rialzo termico, ma già sabato potrebbe tornare qualche rovescio o temporale, specie in Appennino. Alta pressione che potrebbe impossessarsi nuovamente dello Stivale non prima di metà mese; approfondiremo in seguito quando sarà duratura.