Montalto, la Regione Lazio aderisce come socio fondatore nella Fondazione Vulci

L'adesione per contribuire alla realizzazione di iniziative per la conoscenza, la formazione, lo sviluppo della cultura per la promozione del territorio.

Montalto – La Regione Lazio ha aderito ufficialmente come socio fondatore nella Fondazione Vulci, stanziando un importo totale di 250mila euro, di cui 200mila per l’anno 2020 e 50mila per ciascuna delle annualità 2020-2022. Il Consiglio regionale ha autorizzato l’adesione al fine di contribuire alla programmazione e realizzazione di iniziative per la conoscenza, la formazione, lo sviluppo della cultura per la promozione del territorio. “Questa partnership con la Regione Lazio è molto importante – hanno detto il Presidente di Fondazione Vulci Gianni Bonazzi, il vicesindaco Luca Benni e l’assessore alla cultura Silvia Nardi – poiché darà modo di attraversare insieme un percorso volto a portare frutti a tutte le iniziative che metteremo in campo per la promozione del Parco Naturalistico e Archeologico di Vulci. Una sinergia tra enti, per il bene comune e del territorio. Per questo ringraziamo il Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, tutto il Consiglio regionale che ha votato all’unanimità e i consiglieri di zona Silvia Blasi, Enrico Panunzi e Stefano Parisi”.