Nettuno, riapre il centro di raccolta comunale

Nettuno – Torna accessibile dal 9 giugno il centro di raccolta comunale di Nettuno sito in via Santa Maria Goretti km 18,3.

Gli orari saranno dal martedì al venerdi ore 09-13 e 14-18 il Sabato ore 09-12 e 14-18 e la domenica dalle ore 09 alle 15. Nel rispetto della normativa anticovid si raccomanda di favorire la richiesta di ritiro a domicilio tramite app, email o numero verde reperibili sul sito internet http://tekneko.it/contatti-nettuno/.

Potranno accedere al centro di raccolta solamente i cittadini in buono stato di salute e sarà vietato l’ingresso in caso di temperatura corporea superiore a 37,5°. E’ obbligatorio l’uso di guanti e mascherine e si dovrà rispettare la distanza interpersonale di almeno 1 metro. I cittadini dovranno attendere il proprio turno rimanendo all’interno del proprio veicoli verrà consentito il conferimento ad un utente per volta.